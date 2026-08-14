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AH股新聞

14/08/2026 09:20

騰訊據報擬購回Meta所持Manus部分股份，成其最大股東，紅杉中國等參與收購

　　綜合《日經亞洲》和《財新》報道，騰訊控股(00700)將從Meta(US.META)手中收購中國人工智能體(AI Agent)公司Manus的股份，成為其最大股東。此舉是中國當局努力將該公司保留在境內控制範圍內的最新進展。

　　報道稱，騰訊將聯同創投機構紅杉中國(HSG)及真格基金，以20億美元一同收購Meta持的Manus股份。在被Meta收購前，Manus的主要股東包括騰訊、真格基金、紅杉中國以及美國投資公司Benchmark。Benchmark是其被收購前的第一大股東，但並不會參與此次購回。消息人士透露，Benchmark此前的股份將由騰訊收購。

　　本次20億美元的交易價格接近Meta在2025年12月宣布的收購價。當時，Meta稱以20億至30億美元收購Manus，以獲取AI Agent產品與服務，填補應用空缺。今年4月27日，國家發展改革委通報稱，外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易並恢復原狀。
《經濟通通訊社14日專訊》

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