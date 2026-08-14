【聚焦數據】內地7月M2增速放緩至7.7%近一年半新低，M1增4%持平上月

人民銀行公布，7月末，廣義貨幣(M2)餘額355.51萬億元（人民幣．下同），同比增長7.7%；增速較6月末放緩0.3個百分點，並低於預期的7.9%，並創下2025年3月以來近一年半新低。
狹義貨幣(M1)餘額115.46萬億元，同比增長4%，增速與6月末持平。
流通中貨幣(M0)餘額14.82萬億元，同比增長11.6%。
前七個月淨投放現金7255億元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/08/2026 16:53
人民銀行公布，7月末，廣義貨幣(M2)餘額355.51萬億元（人民幣．下同），同比增長7.7%；增速較6月末放緩0.3個百分點，並低於預期的7.9%，並創下2025年3月以來近一年半新低。
狹義貨幣(M1)餘額115.46萬億元，同比增長4%，增速與6月末持平。
流通中貨幣(M0)餘額14.82萬億元，同比增長11.6%。
前七個月淨投放現金7255億元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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