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14/08/2026 08:43

【ＡＩ】DeepSeek V4 API定價下周一起大幅上調

　　國產大模型龍頭DeepSeek宣布，隨著DeepSeek V4全系列模型正式版上線，將更新調整API價格；為更合理地調配資源，將採用峰谷定價，閒時價格為高峰時段價格的一半，鼓勵用戶根據實際使用情況調整任務時間。新價格下周一（17日）零時起生效。

　　此前在空閒時段，V4 Pro輸入（緩存命中）價格為0.025元（人民幣．下同）/百萬tokens，輸入（緩存未命中）價格為3元/百萬tokens，輸出為6元/百萬tokens。新價格下，空閒時段V4 Pro輸入（緩存命中）價格為0.15元/百萬tokens，輸入（緩存未命中）價格為4.5元/百萬tokens，輸出為13.5元/百萬tokens。單看V4 Pro空閒時段調價幅度，最小漲幅50%，最大漲幅達5倍。

　　DeepSeek V4 Pro已經正式推出，並更新至API，模型版本為DeepSeek-V4-Pro-0813，新版本增強了Agent能力。
《經濟通通訊社14日專訊》

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