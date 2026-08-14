《行業報告》全國線上外賣用戶規模已達6.3億人，消費頻率增、低價化趨勢明顯

根據《中國餐飲發展報告2026》及相關數據，當前中國線上外賣消費呈現出用戶規模龐大、消費頻率提升、低價化趨勢明顯的特徵。截至2025年12月，中國線上外賣用戶規模已達6.3億人，覆蓋絕大多數城鎮消費人群。與此同時，完全不使用線上訂餐的人群比例持續收縮，從2024年的2.2%降至2025年的1.2%，外賣消費正加速滲透至各類人群的日常生活。



消費頻率方面，2025年每周至少點1次外賣的消費者比例較上年同期有明顯上升。市場規模層面，據紅餐大數據統計，2025年全國外賣市場規模約佔餐飲市場總規模的24.5%，達到14191億元（人民幣．下同），同比增長11.7%。2026年，預計全國外賣市場規模將超過1.5萬億元。餐飲滲透率方面，外賣在整體餐飲消費中的佔比已突破20%，這意味著每4元餐飲消費中就有約1元來自線上。



價格分布方面，呈現「紡錘形」結構：11-30元區間匯聚了絕大多數訂單，其中21-30元檔位最受消費者青睞，佔比過半。值得關注的是，15元以下的低價外賣訂單佔比已從補貼大戰前的20%-30%上升至約40%，反映出市場競爭加劇和消費者價格敏感度提升的雙重影響。

《經濟通通訊社14日專訊》