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14/08/2026 15:44

【數據前瞻】機構：7月工業生產同比增速料放緩至4.8%，消費改善投資仍弱

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國7月工業增加值同比增速預測4.8%
▷ 1-7月固定資產投資同比降幅或擴大至6%
▷ 7月社會消費品零售總額同比增速預測1.5%

　　中國7月工業增加值、投資和消費數據將於下周一（17日）公布。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，受傳統生產淡季、極端天氣及需求偏弱等因素影響，中國7月規模以上工業增加值同比增速料放緩至4.8%；1-7月固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至6%。同時，得益於暑期出行旺季帶動旅遊等相關服務消費，以及上年同期基數回落，預計7月社會消費品零售總額同比增速小幅升至1.5%。
　　 
　　投行花旗在報告中稱，7月經濟活動指標料走弱，部分歸因極端天氣事件以及季節性放緩因素，預計7月工業增加值同比增速放緩至4.8%。其並指出，鑒於高科技行業依然表現強勁，以及基數因素較為有利，7月讀數仍有望高於4月和5月的低位水平。
　　 
　　招商宏觀張靜靜團隊預計7月工業生產增速回落至4.6%左右，不過，高技術製造業和裝備製造業仍是主要支撐，AI產業鏈、集成電路及機電產品出口繼續帶動相關生產。總體看，7月工業呈現「總量放緩、新動能保持較快增長」的特徵。
　　 
　　對於消費，張靜靜團隊認為，一方面，去年同期基數較6月明顯回落，且暑期餐飲、出行和文娛需求有所改善；但另一方面，汽車仍是主要拖累，家電等以舊換新相關品類亦面臨高基數和前期需求透支。預計7月社會消費品零售總額同比增長1.3%，改善幅度有限。

*花旗料前7月固投同比降幅或擴至6.5%*
　　 
　　投資方面，花旗表示，由於天氣因素影響以及政策落地速度尚未明顯加快，7月固定資產投資或難以反彈。預計1-7月固定資產投資同比降幅可能進一步擴大至6.5%。
　　 
　　浙商證券宏觀研究團隊李超、林成煒則認為，投資或處於低位築底階段，預計1-7月固定資產投資同比下降4.9%，計算機通信設備和知識產權產品投資保持韌性，下半年需重點關注「六張網」建設及8000億元人民幣新型政策性金融工具能否加快形成實物工作量。
《經濟通通訊社14日專訊》

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