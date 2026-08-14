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AH股新聞

14/08/2026 16:50

【聚焦數據】內地7月末社融規模存量463.27萬億元，同比增長7.4%

　　人民銀行公布，初步統計，2026年7月末社會融資規模存量為463.27萬億元（人民幣．下同），同比增長7.4%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額278.57萬億元，同比增長5.2%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.19萬億元，同比下降1.7%；委託貸款餘額11.24萬億元，同比增長0.7%；信託貸款餘額4.6萬億元，同比增長3.2%；未貼現的銀行承兌匯票餘額1.97萬億元，同比增長2.7%；企業債券餘額36.47萬億元，同比增長9.2%；政府債券餘額102.68萬億元，同比增長14.1%；非金融企業境內股票餘額12.6萬億元，同比增長5.5%。

　　從結構看，7月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.1%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.4%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.4%，同比持平；企業債券餘額佔比7.9%，同比高0.2個百分點；政府債券餘額佔比22.2%，同比高1.3個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社14日專訊》

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