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14/08/2026 17:14

【聚焦數據】內地7月新增人民幣貸款負3400億破紀錄，遠遜預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 7月新增人民幣貸款-3400億元，創單月負增紀錄
▷ 前七個月住戶貸款減少8271億元，企業貸款增11萬億元
▷ 7月人民幣存款增0.03萬億元，前七個月增17.79萬億元

　　人民銀行公布，​​​​​前七個月人民幣貸款增加10.38萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的上半年人民幣貸款增加10.72萬億元計算，7月新增人民幣貸款為負3400億，遠低於市場預期的450億元，負增規模創紀錄新高。

　　前七個月，分部門看，住戶貸款減少8271億元，其中，短期貸款減少9281億元，中長期貸款增加1010億元；企（事）業單位貸款增加11萬億元，其中，短期貸款增加4.34萬億元，中長期貸款增加5.32萬億元，票據融資增加1.19萬億元；非銀行業金融機構貸款減少3944億元。

　　7月末，本外幣貸款餘額286.07萬億元，同比增長5%。月末人民幣貸款餘額282.29萬億元，同比增長5.1%。

　　7月末，外幣貸款餘額5569億美元，同比增長0.2%。前七個月外幣貸款增加119億美元。

*7月新增人民幣存款0.03萬億元*

　　存款方面，前七個月人民幣存款增加17.79萬億元。按上月公布的上半年人民幣存款增加17.76萬億元計算，7月新增人民幣存款0.03萬億元。

　　前七個月，住戶存款增加6.95萬億元，非金融企業存款增加1.57萬億元，財政性存款增加1.95萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.76萬億元。

　　7月末，本外幣存款餘額354.49萬億元，同比增長8.1%。月末人民幣存款餘額346.47萬億元，同比增長8.1%。

　　7月末，外幣存款餘額1.18萬億美元，同比增長17.9%。前七個月外幣存款增加1212億美元。
《經濟通通訊社14日專訊》

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