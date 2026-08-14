《Ａ股行情》滬綜指高開0.08%，美擬徵無人機關稅，料撼中國市場

滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.08%，報3930.02點，深成指高開0.32%，創業板指高開0.67%，盤初芯片股再度活躍，醫藥及電力股回吐。美國將對部分無人機及其零組件徵收最高100%關稅，此舉可能對中國無人機市場造成較大影響。特朗普政府認為，美國在無人機方面「過度依賴」外國供應。



《彭博》引述白宮聲明稱，100%的頂格稅率將適用於特定尺寸的無人機，或具備國家安 全相關能力的無人機。其他進口產品將面臨更低的稅率。其中許多產品的關稅將在21天後生效。報道指這是美國遏制中國先進科技主導地位的最新舉措。這一措施可能對中國無人機市場產生重大影響，因中國是全球遙控航空器的主要製造國。



另外，人民銀行今日七天期逆回購操作量為零，這是人行連續四日未進行逆回購。人行今日開展3490億(人民幣．下同)隔夜逆回購操作，公開市場有10億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放3480億元。



本周人行共進行180億元7天期逆回購和3490億元隔夜逆回購，對沖本周到期的1165億元逆回購，即人行本周共放水2505億元。

《經濟通通訊社14日專訊》