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AH股新聞

14/08/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.21%，存儲股逆市上行

　　A股三大指數早盤漲跌不一，滬綜指收跌0.21%，報3918.65點，深成指微升0.08%，創業板指揚0.65%。滬深兩市半日成交額13873億元（人民幣．下同），較上日減少2022億元或13%。

　　從板塊來看，存儲股逆市上行，長鑫科技(滬:688825)半日升超3.9%。隔夜美股存儲股走強，閃迪(SanDisk)(US.SNDK)於投資者日公布2028至2030財年預測，預計經營收入年增幅達中高雙位數(10%-15%)，股價收漲13.7%；今早韓股存儲股亦表現強勢，三星電子一度漲超2%，SK海力士飆6%。

　　至於電力板塊昨日拉漲，今早則陷入調整，板塊上午跌1.6%，華銀電力(滬:600744)及京能電力(滬:600578)均挫超7%。廣東電網系統負荷日前再創新高，成為首個突破1.8億千瓦的省級電網。

　　摩根士丹利表示，近期A股市場情緒回落的部分原因，可能在於焦點IPO削弱市場交易廣度，不過預計這一影響只是暫時的，未來幾周將逐步消退。此外，疲弱的宏觀數據對A股情緒回落也有影響，密切關注8月份是否會進一步惡化，這將會增加9月至10月進一步政策寬鬆的可能性。
《經濟通通訊社14日專訊》

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