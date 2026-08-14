《Ａ股行情》滬綜指近平收，按周跌0.33%三連升斷纜

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▷ 深成指升0.45%，創業板指漲1.12%，兩市成交縮量16%
▷ 7月工業增加值等經濟數據定於8月17日發布
滬深三大指數震盪收升，滬綜指微升0.01%報3927.18點，本周則跌0.33%，結束三周連升；深成指今日升0.45%，創業板指漲1.12%。兩市全日成交2.14萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量4080億元或16%。分析人士指出，上市公司中期財報的披露進入最後階段，投資者較為謹慎。
盤面上，中際旭創(03308)(深:300308)入股中石科技(深:300684)引爆CPO板塊，中石科技、富信科技(滬:688662)、阿萊德(深:301419)升20%漲停；閃迪(SanDisk)(US.SNDK)預計AI數據中心對存儲的需求將大幅提升，存儲芯片活躍，板塊指數升超2.2%。另一方面，電力股全日走低，華銀電力(滬:600744)跌9.9%，華電遼能(滬:600396)挫9.3%；影視院線回調，儒意電影(深:002739)收低6.3%，燈塔專業版數據顯示，2026年度大盤票房(含預售)突破250億元，可以板塊未獲提振。
7月工業增加值、投資及消費等經濟數據即將於下周一（17日）發布。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，受傳統生產淡季、極端天氣及需求偏弱等因素影響，中國7月規模以上工業增加值同比增速料放緩至4.8%；1-7月固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至6%；7月社會消費品零售總額預計同比增速小幅升至1.5%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4665.88
|+0.04
|上證指數
|3927.18
|+0.01
|9903.72
|深證成指
|14354.31
|+0.45
|11524.70
|創業板指
|3626.30
|+1.12
|科創50
|1717.68
|0.00
|B股指數
|282.02
|-0.06
|0.81
|深證B指
|1175.69
|-0.16
|0.37
《經濟通通訊社14日專訊》
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