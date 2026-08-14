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AH股新聞

14/08/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指近平收，按周跌0.33%三連升斷纜

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指8月14日收升0.01%報3927.18點，周跌0.33%
▷ 深成指升0.45%，創業板指漲1.12%，兩市成交縮量16%
▷ 7月工業增加值等經濟數據定於8月17日發布

　　滬深三大指數震盪收升，滬綜指微升0.01%報3927.18點，本周則跌0.33%，結束三周連升；深成指今日升0.45%，創業板指漲1.12%。兩市全日成交2.14萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量4080億元或16%。分析人士指出，上市公司中期財報的披露進入最後階段，投資者較為謹慎。

　　盤面上，中際旭創(03308)(深:300308)入股中石科技(深:300684)引爆CPO板塊，中石科技、富信科技(滬:688662)、阿萊德(深:301419)升20%漲停；閃迪(SanDisk)(US.SNDK)預計AI數據中心對存儲的需求將大幅提升，存儲芯片活躍，板塊指數升超2.2%。另一方面，電力股全日走低，華銀電力(滬:600744)跌9.9%，華電遼能(滬:600396)挫9.3%；影視院線回調，儒意電影(深:002739)收低6.3%，燈塔專業版數據顯示，2026年度大盤票房(含預售)突破250億元，可以板塊未獲提振。

　　7月工業增加值、投資及消費等經濟數據即將於下周一（17日）發布。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，受傳統生產淡季、極端天氣及需求偏弱等因素影響，中國7月規模以上工業增加值同比增速料放緩至4.8%；1-7月固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至6%；7月社會消費品零售總額預計同比增速小幅升至1.5%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004665.88+0.04　
上證指數3927.18+0.019903.72
深證成指14354.31+0.4511524.70
創業板指3626.30+1.12　
科創501717.680.00　
B股指數282.02-0.060.81
深證B指1175.69-0.160.37

《經濟通通訊社14日專訊》

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