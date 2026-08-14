【人行操作】人行連續四日未進行逆回購，全口徑計全周放水2505億

人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日七天期逆回購操作量為零，這是人行連續四日未進行逆回購。另外，人行今日開展3490億隔夜逆回購操作。
公開市場今日有10億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放3480億元。
本周人行共進行180億元7天期逆回購和3490億元隔夜逆回購，對沖本周到期的1165億元逆回購，即人行本周共放水2505億元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/08/2026 09:32
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公開市場今日有10億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放3480億元。
本周人行共進行180億元7天期逆回購和3490億元隔夜逆回購，對沖本周到期的1165億元逆回購，即人行本周共放水2505億元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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