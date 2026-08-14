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14/08/2026 17:47

《中國監管》外匯局：二季度中國經常帳戶順差1951億美元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年二季度中國經常帳戶順差1951億美元
▷ 貨物貿易順差2789億美元，服務貿易逆差524億美元
▷ 上半年經常帳戶順差3794億美元

　　國家外匯管理局公布2026年二季度及上半年中國國際收支平衡表初步數，2026年二季度，中國經常賬戶順差13337億元(人民幣．下同)，其中，貨物貿易順差19065億元，服務貿易逆差3584億元，初次收入逆差2572億元，二次收入順差428億元。資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差13337億元，其中來華直接投資保持淨流入。

　　按美元計值，2026年二季度，中國經常賬戶順差1951億美元，其中，貨物貿易順差2789億美元，服務貿易逆差524億美元，初次收入逆差376億美元，二次收入順差63億美元。資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差1951億美元。

　　按SDR計值，2026年二季度，中國經常賬戶順差1428億SDR，其中，貨物貿易順差2040億SDR，服務貿易逆差383億SDR，初次收入逆差275億SDR，二次收入順差46億SDR。資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差1428億SDR。

*上半年中國經常帳戶順差3794億美元*

　　2026年上半年，中國經常賬戶順差26174億元，其中，貨物貿易順差36284億元，服務貿易逆差7720億元，初次收入逆差3086億元，二次收入順差695億元。資本和金融賬戶中(含二季度淨誤差與遺漏)逆差26439億元。

　　按美元計值，2026年上半年，中國經常賬戶順差3794億美元，其中，貨物貿易順差5263億美元，服務貿易逆差1120億美元，初次收入逆差451億美元，二次收入順差101億美元。資本和金融賬戶(含二季度淨誤差與遺漏)逆差3832億美元。

　　按SDR計值，2026年上半年，中國經常賬戶順差2773億SDR，其中，貨物貿易順差3847億SDR，服務貿易逆差818億SDR，初次收入逆差330億SDR，二次收入順差74億SDR。資本和金融賬戶(含二季度淨誤差與遺漏)逆差2800億SDR。
《經濟通通訊社14日專訊》

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