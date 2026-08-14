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AH股新聞

14/08/2026 13:30

【ＦＯＣＵＳ】從侵侵「蒸汽航母」，看美債Jenga塔

　　【FOCUS】埋怨130億美元的航母造價離譜，於是耗費數十億美元重新復古設計－－有如此「商業直覺」的總統，難怪CBO（國會預算辦公室）預計，華府今年財赤將達1.887萬億美元，最新拍賣的10年期、30年期美債中標殖利率亦分別創下2007年、2001年以來新高。眼見美債「Jenga塔（層層疊）」愈來愈高，重心日漸失衡，聰明錢正轉向實物資產以對沖風險。

*10年、30年期美債高息留客*

　　US Debt Clock日夜不停增加的美債餘額，超越39.9萬億美元之際，惠譽最新預計，其將在2027年年中觸及41.1萬億美元的債務上限。所謂「債多不愁」，美國財政部拋出第三季發債7390億美元計劃，天量供應壓頂，價格敏感型買家自然要求更多「著數（利息補償）」，才願意持有長期美債。

　　在此背景下，美國周三（12日）進行的420億美元10年期國債拍賣，中標殖利率達4.683%，錄全球金融危機以來的新高；緊接周四（13日）進行的250億美元30年期國債拍賣，中標殖利率則錄5.216%的25年最高。此勢必令未來利息支出百上加斤－－本財年首10月（截至7月）即高達9310億美元，CBO更估算，如現行法律基本不變，未來十年淨利息支出總額將達16.2萬億美元。

*擲數十億美元取代電磁彈射*

　　不過，跟「當家方知柴米貴」正好相反，從總統到議員都極盡「大花筒」。繼白宮4月要求在2027財年（2026年10月開始）將國防預算增至1.54萬億美元（升幅41%）後，特朗普昨日簽署一份國家安全備忘錄，要求五角大樓在60天內制定一項「改造」福特級航艦「米勒號（USS Doris Miller）的措施，用蒸汽彈射器取代電磁彈射系統。

　　單聽名字，即知「電磁」必然先進過「蒸汽」，例如中國自主研製的「福建艦」航母，即可憑此系統在90秒內將殲-15T戰機發射出去。但特朗普的動機很樸素，他早在2017年就抱怨，這「複雜到要愛因斯坦才明白」，且令造價嚴重超支。白宮最新聲明就指，「改造」決定將使航母配備「久經沙場考驗的蒸汽和液壓系統」，較目前更精良的後續系統更具韌性和可靠性。坊間估算，此將帶來數十億美元的重置成本。

*水喉大開，資金加速抱實物*

　　除了侵侵，各路正為11月中期選舉磨拳擦掌的議員，亦投選民所好對「削赤」、「增稅」等三緘其口，有密西根州、德州的民主黨參議員候選人，更將全民健保、聘用更多教師等擺入競選政綱，意味未來支出水喉嘩嘩作響。

　　鑒於此，聰明錢正轉向實物資產以對沖風險。除了現貨金、銀過去一個月強勁反彈近7%、9%，追蹤標普500能源板塊的XLE（State Street Energy Select Sector SPDR ETF）、一攬子大宗商品的GCC（WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund）、農產品期貨合約的DBA（Invesco DB Agriculture Fund）、美國房地產板塊的XLRE（State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF），年初至今漲幅分別約37%、29%、11%、8%。

　　說到底，美債「Jenga塔」最魔幻之處，不僅是塔尖已近40萬億美元高位，更在於頂層玩家依舊樂此不疲。投資者能做的，一邊踩著鋼絲收息，一邊部署實物緩衝墊。

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