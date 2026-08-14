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AH股新聞

14/08/2026 08:48

萬科企業(02202)控股子公司申請4億人幣擔保借款，擔保總額943億人幣

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，控股子公司廣州萬瑜房地產向第三方申請借款4億元人民幣，還款期限不晚於2029年3月31日，該集團控股子公司通過持有的廣州萬瑜37.62%股權質押方式提供擔保。

　　該集團指，擔保後，該集團及控股子公司對外擔保總額將為943.06億元人民幣，佔去年末淨資產比重80.67%。
　
《經濟通通訊社14日專訊》

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