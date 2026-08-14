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AH股新聞

14/08/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)2876.98
寒武紀(688256)2051.37
藥明康德(603259)2040.70
兆易創新(603986)1996.85
中國巨石(600176)1862.65
瀾起科技(688008)1796.16
工業富聯(601138)1394.65
紫金礦業(601899)1384.62
中微公司(688012)1359.28
長電科技(600584)1127.66
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3893.20
新易盛(300502)3025.63
東山精密(002384)2814.95
寧德時代(300750)2645.58
天孚通信(300394)2331.35
紫光股份(000938)2083.73
浪潮信息(000977)1780.09
北方華創(002371)1643.46
光迅科技(002281)1605.08
陽光電源(300274)1363.19

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

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