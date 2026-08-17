心瑋醫療(06609)擬上交所科創板IPO，發行最多702.56萬股A股

心瑋醫療-B(06609)公布，董事會建議向中國相關監管機構申請配發及發行不多於702.56萬股公司A股，以及建議向上海證券交易所申請批准A股在科創板上市及買賣。
A股發行須待（其中包括）公司股東於公司應屆臨時股東會上通過特別決議案批准，以及於中國證監會和上海證券交易所批准後，方可作實。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/08/2026 08:53
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A股發行須待（其中包括）公司股東於公司應屆臨時股東會上通過特別決議案批准，以及於中國證監會和上海證券交易所批准後，方可作實。
《經濟通通訊社17日專訊》
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