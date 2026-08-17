康希諾生物(06185)青少年及成人用百白破加強疫苗，新藥上市申請獲受理

康希諾生物(06185)(滬:688185)公布，開發的青少年及成人用吸附無細胞百（五組分）白破聯合疫苗的新藥上市申請已於近日獲得國家藥品監督管理局出具受理通知書。



該集團指，目前國內並無獲批的青少年及成人用百白破加強疫苗。該產品若成功上市，將解決國內市場現有空白。該集團的嬰幼兒用吸附無細胞百（三組分）白破聯合疫苗已於4月獲得新藥上市申請批准。

《經濟通通訊社17日專訊》