《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平指示推動企業發展更上一層樓

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



推動企業發展更上一層樓，為國家作出更大貢獻

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「推動企業發展更上一層樓，為國家作出更大貢獻。」習近平總書記高度重視企業發展，深入企業調查研究，召開會議總結部署，同企業家傾心交流，發表一系列重要講話，引領國有企業做強做優做大，促進民營企業發展壯大，支持外資企業長期深耕中國市場，指引中小企業走好「專精特新」之路，為各類企業走好高質量發展道路，擘畫藍圖、指明方向。



高頻數據傳遞經濟平穩運行積極信號

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7月國民經濟運行情況即將發布，作為研判三季度及下半年經濟走勢的重要觀測窗口，市場對7月經濟表現高度關注。從多項高頻數據與先行指標來看，線下消費、基建、先進製造等領域釋放積極信號，經濟總體保持平穩運行，但穩增長壓力依然存在，宏觀政策仍需加力提效，著力擴內需穩增長。



財金聯動持續加力，放大促內需政策效能

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今年以來，包括財政金融促內需一攬子政策、設立民營企業再貸款等在內的系列舉措從供需兩端加力支持促消費、擴投資。隨著政策效果逐步顯現，多地正從加碼扶持政策、拓展惠及範圍等方面進一步完善財政金融協同機制。專家認為，一攬子政策有望在前期經驗基礎上動態優化，協同發力，放大政策效應。





《上海證券報》



習近平：推動企業發展更上一層樓，為國家作出更大貢獻

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企業是高質量發展的微觀基礎，支持各類所有制企業發展，是黨和國家堅定不移的大政方針。「推動企業發展更上一層樓，為國家作出更大貢獻。」習近平總書記高度重視企業發展，深入企業調查研究，召開會議總結部署，同企業家傾心交流，發表一系列重要講話，引領國有企業做強做優做大，促進民營企業發展壯大，支持外資企業長期深耕中國市場，指引中小企業走好「專精特新」之路，為各類企業走好高質量發展道路，擘畫藍圖、指明方向。



從化險到減量提質，金融機構改革重塑資源配置格局

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從中央政治局會議部署到金融監管總局年中工作安排，從一攬子改革化險舉措到金融機構主動「反內捲」……一套推動金融機構加快改革轉型、引導行業錯位發展的「組合拳」持續落地見效。在業內人士看來，金融機構改革邏輯正從「化險」轉向「提質」，從局部風險調整邁向金融資源配置格局整體優化，以更好適配各地經濟發展，從而最大化釋放金融服務實體經濟效能。



建設一流投資機構，打造一流行業協會

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建設金融強國、健全投融資相協調資本市場功能是以習近平同志為核心的黨中央科學研判、準確把握國際國內形勢，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標，從全局高度作出的重大戰略部署。基金行業作為服務實體經濟、培育新質生產力、促進市場穩定、服務居民財富管理的重要投資端力量，在服務金融強國、促進投融資協調方面肩負時代賦予的重任，面臨重要戰略機遇。





《證券時報》



提高防災減災救災能力

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8月16日出版的第16期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《提高防災減災救災能力》。



朱鎔基同志遺體18日火化

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中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志的遺體，將於18日在北京火化。



近500家公司公布半年報，AI硬件化工能源景氣度高

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又到A股上市公司半年報「交卷時刻」。據不完全統計，截至8月16日晚間已有476家上市公司披露半年報，其中2026年上半年淨利潤為正的公司有420家，佔比88.24%；淨利潤同比增速超100%的公司有114家，同比實現正增長的有323家。

《經濟通通訊社17日專訊》