《神州經脈》消費工業固投遜預期，宇樹「超人」發布，股匯齊升

滬綜指今日（17日）強力反彈，全日收升1.4%，報3982.65點，深成指升2.44%，創業板指彈3.14%，科創50指數更漲超4%。滬深兩市成交額近2.39萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2445億或11.4%。盤面上，半導體板塊領漲，指數升幅逾5.2%，長鑫科技(滬:688825)大升12%，報61.8元再創新高。農業板塊全日拉升，農發種業(滬:600313)漲停。下跌方面，白酒股整體跌3.08%，貴州茅台(滬:600519)收挫3.6%，報1293.09元。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7382，較上個交易日4時30分收盤價升39點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年半新高，全日在6.7380至6.7440之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7873，較上個交易日升5點子，兩連升，續創2023年2月8日以來逾三年半新高，較市場預測偏弱約490點。



*今日新聞精選*



1. 紀念江澤民同志誕辰100周年大會今日上午在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。習近平表示，江澤民為中國開創全面改革開放新局面、實現人民生活總體小康，作出了不可磨滅的貢獻。習近平並指出，在新征程上，要進一步全面深化改革開放，推進國家治理體系和治理能力現代化；要強化憂患意識，樹立底線思維，更好統籌發展和安全。



2. 國家統計局公布，7月規模以上工業增加值同比增長4.5%，增速略低於預期的4.8%，並較6月的5.3%放緩0.8個百分點；環比則增0.11%；首7月增5.3%。1-7月全國固定資產投資同比下降6.7%，降幅大過預期的6%，並較6月的5.7%進一步擴大。另外，7月社會消費品零售總額39022億元，同比增0.6%，增速低於預期的1.5%，並較6月的1%回落0.4個百分點；首7月為287744億元，同比增長1.2%。7月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月上升0.2個百分點。



3. 7月工業增加值、消費增速、固定資產投資全部差過預期。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦記者會上表示，國際形勢依然複雜嚴峻，國內供強需弱矛盾較為突出，防範化解風險隱患，鞏固經濟穩中向好基礎仍需要持續加力。下階段，要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，堅持深化改革開放，增強發展動力，激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展。



4. 國家統計局公布7月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.2%，跌幅為五個月最小，上月跌3.3%；環比下降0.1%，與上月相同。經測算，7月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有17個（上月20個），下跌47個（上月49個），持平的六個（上月一個）。國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，7月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比下降，一二三線城市同比降幅總體繼續收窄。



5. 據《路透》最新數據統計顯示，中國今年截至目前已發行及已公告的地方政府置換存量隱性債務發行規模已達18233.56億元，全年2萬億的發行計劃進度已逾九成。財政部2024年11月8日推出「6+4」萬億元地方化債計劃。其中6萬億元新增地方債額度用於置換隱性債務，分三年安排，即2024-2026年每年2萬億元。若加上無「一案兩書」新增地方專項債7895.5億元，今年以來針對存量債務置換以及存量項目投資的地方債已披露發行規模累計達26129.06億元。



6. 宇樹科技(滬:688836)今日在微博發布一段人形機器人「超人」的30秒視頻。據介紹，該人形機器人可原地跳高2米，極限速度12.66m/s（0.85米腿長），超越全世界全人類原地跳高和奔跑速度記錄。宇樹科技表示，全新整機剛用3個多月研發出來，未來幾個月還有很大的完善空間。



7. 據《彭博》報道，過去六個月，阿里巴巴集團(09988)旗下開源模型的全球累計下載量已超過30億次，超越了Meta、谷歌母公司Alphabet以及一眾國內同行，成為全球排名第一的人工智能模型。阿里在一份電郵聲明中表示，其AI模型家族千問(Qwen)已開源超過460個模型，其生態系統已衍生出30多萬個衍生模型。知名開源AI平台Hugging Face在8月14日發布的報告顯示，2026年，Alphabet旗下谷歌的下載量為4.18億次，而Meta的下載量為2.27億次。



8. 英國《金融時報》引述知情人士指，中國計劃解除對人工智能體(AI Agent)初創公司Manus創辦人的旅行禁令。消息表示，Manus聯合創辦人兼行政總裁肖弘已告知員工，他計劃不久後返回新加坡。報道指，監管機構已告知Manus，一旦該公司與Meta(US.META)完成分離，其營運將不會受到影響。Manus本周宣布，作為與Meta分離的一部分，公司將很快恢復獨立營運。