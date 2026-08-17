《鍾之日記》阿里千問爭氣，恒指曾彈400點

8月17日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國零售銷售數據欠佳，美股上周五（14日）反覆回吐，亞洲股市今日普遍造好，恒指早盤高開186點。重磅科網股有追捧，阿里(09988)旗下AI模型千問下載量冠絕全球，股價走揚，芯片股亦表現活躍，恒指盤中一度漲462點，尾盤內地公布7月經濟數據遜色，港股升幅收窄，全日升336點或1.3%，收報25453。主板成交近2108億元。



*滬綜指彈1.4%，兩市成交放量一成*



滬綜指強力反彈，全日收升1.4%，報3982.65點，深成指升2.44%，創業板指彈3.14%，科創50指數更漲超4%。滬深兩市成交額近2.39萬億元人民幣，較上一個交易日放量2445億人民幣或11.4%。



盤面上，半導體板塊領漲，指數升幅逾5.2%，長鑫科技(滬:688825)大升12%，報61.8元人民幣再創新高。農業板塊全日拉升，農發種業(滬:600313)漲停。摩根大通日前警告，下一輪全球糧食危機可能正在醞釀之中，或於明年爆發。霍爾木茲海峽航運中斷，以及潛在的歷史級超強厄爾尼諾現象的出現，可能會削弱農作物產量、制約農業生產，並使食品通脹在2027年上半年持續居高不下。



下跌方面，白酒股整體跌3.08%，貴州茅台(滬:600519)收挫3.6%，報1293.09元人民幣；貴州茅台上半年歸母淨利潤同比降1.95%，拖累板塊走低。據Wind數據，這是貴州茅台自2015年以來首次出現半年度歸母淨利潤下滑。



*AI模型下載量冠全球，阿里收漲2%*



阿里巴巴(09988)將於周四（20日）公布截至今年6月底止第一財季業績。《彭博》綜合機構預測數據顯示，集團首財季收入料約2689.57億元人民幣，按年升8.6%；經調整純利料錄252億元人民幣，按年跌24.8%。



雖然市場看跌盈利，但AI賽道有好消息。阿里旗下開源模型千問(Qwen)，過去6個月全球累計下載量已超過30億次，超越Meta(US.META)、谷歌(Google)母公司Alphabet、以及一眾內地同行，成為全球排名第一的人工智能模型。阿里股價收升約2%，報122.2元。



阿里在電郵聲明中表示，千問已開源超過460個模型，其生態系統已衍生出30多萬個衍生模型。知名開源AI平台Hugging Face發布的報告顯示，2026年，Alphabet旗下谷歌的下載量為4.18億次，而Meta的下載量為2.27億次。阿里正在超越本土競爭對手DeepSeek、月之暗面和稀宇科技(MINIMAX)(00100)、以及美國的模型。



另外，據美國證交會文件披露，有「中國巴菲特」之稱的內地資深投資者段永平，旗下H&H International Investment截至第二季末，新建阿里巴巴倉位30.1萬股，期末持倉市值約2893萬美元。



同時，阿里旗下遊戲業務「靈犀互娛」交易案有進展披露。靈犀互娛CEO周炳樞於今日發布內部信，證實阿里巴巴與中信資本旗下信宸資本已正式達成交易協議。根據協議安排，阿里將出讓所持有的靈犀互娛股份，信宸資本將成為靈犀互娛的新任股東。惟他沒有透露交易金額。《彭博》引述內部備忘錄報道，交易作價至少15億美元(約117億港元)。



據悉，《三國志．戰略版》是靈犀互娛最火最賺錢的遊戲，這款支持多人同屏競技的戰爭策略遊戲由靈犀互娛與日本的Koei Tecmo Holdings共同開發。



*吉利汽車升近5%，上半年出口銷量急增*



吉利汽車(00175)公布中期業績，截至2026年6月30日，中期純利90.91億元人民幣，同比跌2%；扣除外匯及非金融資產減值後，核心利潤同比升46%至96.84億元人民幣；收入1736億元人民幣，同比升近15%。吉利今日收升4.8%，報18.67元。



報告期內，汽車總銷量約142.3萬輛，同比增長1%。其中，內地市場銷量約94.9萬輛，出口銷量約47.4萬輛，同比大幅增長158%。按汽車類型分類，新能源汽車銷量增10%至約80萬輛，佔總銷量56.2%；燃油汽車及油混汽車銷量則跌8.8%至約62.4萬輛。受惠全球化及高端化業務強勁表現，每輛車平均銷售收入升至11.2萬元人民幣，整體毛利率增加1.6個百分點至17.9%。



展望下半年，吉利表示，中國汽車市場繼續處於存量競爭階段，海外新能源汽車市場有廣闊發展空間，但亦吸引更多市場參與者。公司上半年已完成約142萬輛銷量，下半年將持續加快市場拓展及產品投放步伐，力爭實現全年345萬輛的銷量目標。



另據《財聯社》引述知情人士報道，面對行業競爭，吉利正初步考慮將星驅科技注入吉利汽車，為其提供與行業巨頭抗衡的體系能力的同時，亦希望在資本市場收穫「溢出效應」。據悉，星驅科技是吉利控股集團旗下專注於高性能電驅動系統研發和製造的子公司，為吉利旗下領克、銀河、雷神動力等品牌供貨，並參與全球市場競爭。



其他汽車股亦走強，零跑汽車(09863)漲超4%，蔚來(09866)彈近3%，小鵬(09868)、理想(02015)、比亞迪(01211)升逾2%，小米(01810)揚1%。



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