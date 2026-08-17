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AH股新聞

17/08/2026 10:54

《Ａ股焦點》上緯新材跌1%，上半年虧損1.67億元，擲1.64億研發機器人

　　新材料龍頭企業上緯新材(滬:688585)發布半年報，公司上半年營收8.03億元（人民幣．下同），同比升2.4%；歸母淨利潤同比下降656.97%，由盈轉虧為負1.67億元；經營性現金流淨額為2.08億元，同比增長41.2%。截至二季度末，公司總資產22.84億元，較上年度末下降1.3%；歸母淨資產為11.77億元，較上年度末下降12.6%。

　　上緯新材今早跌1.3%，報165.17元。

　　目前，上緯新材主營業務仍為新材料業務，同時加大了對消費級具身智能機器人業務的投入。財報顯示，上半年公司研發費用投入1.8億元，其中消費級具身智能機器人業務研發投入1.64億元，研發費用佔營收比例達22.46%，因研發投入增加，公司淨利潤下降。

　　截至報告期末，上緯新材消費級具身智能機器人還在進行市場拓展，暫未產生營業收入和利潤，但該業務已預收貨款2.1億元。

　　2025年11月，智元機器人完成對上緯新材的要約收購，智元機器人董事長兼CEO鄧泰華成為公司實際控制人，這一交易被業內視為具身智能企業在A股的首單收購案例。智元機器人拿下控制權後，上緯新材踏上「新材料+具身智能」雙線布局的轉型之路。2025年末，公司首次對外發布了個人機器人啟元Q1；2026年7月，公司首款可變形個人機器人啟元T1亮相世界人工智能大會。
《經濟通通訊社17日專訊》

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