《Ａ股焦點》盛科通信升超5%，簽訂超億元以太網交換芯片產品銷售合同

8月16日晚間，盛科通信(滬:688702)發布公告稱，公司與關聯方深圳中電港技術股份有限公司簽訂產品銷售合同，合同金額超過公司最近一個會計年度經審計營收的50%以上，且超過1億元（人民幣．下同），合同標的為以太網交換芯片。根據盛科通信2025年年報數據推算，本次訂單金額已突破5.75億元。



公告顯示，本次簽訂合同屬於公司日常經營行為。鑒於本合同屬於履行期限超過一年的長期合同，合同收入將根據實際履約進度及公司收入確認會計政策，分期、逐步確認至合同履行期內各會計年度，不會在2026年當期一次性確認。因此，本合同對公司2026年度經營業績的影響相對有限。若本合同順利履行，預計將對合同履行期內相關年度的經營業績形成正向影響。



據悉，盛科通信是國內領先的以太網交換芯片設計企業，主營業務為以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。以太網交換芯片是構建企業網絡、運營商網絡、數據中心網絡和工業網絡的核心平台型芯片。



受消息帶動，盛科通信今日高開高走，半日收升5.37%，報420元。



《經濟通通訊社17日專訊》