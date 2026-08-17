《Ａ股焦點》電影《牛來》意外走紅，A股「牛字輩」個股上漲

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動畫電影《牛來》因製作水平粗糙而意外走紅，帶動今日A股市場帶「牛」字的個股熱度飆升。羅牛山(深:000735)漲停，金牛化工(滬:600722)一度觸及漲停，現升約5%。另外，銅牛信息(深:300895)曾漲8%，現漲幅收窄至2%；公牛集團(滬:603195)亦一度漲逾2%，目前轉跌。



上述「牛字輩」個股與電影《牛來》本身並無業務關聯，只因股票名稱恰好含「牛」。其中，金牛化工主營業務為甲醇生產和銷售，銅牛信息提供互聯網數據中心服務、雲服務等互聯網綜合服務，公牛集團則聚焦民用電工產品領域。



公開資料顯示，電影《牛來》於8月5日上映，前9天全國排片一度萎縮至個位數，累計票房僅7169元（人民幣．下同）。但電影遭觀眾吐槽「建模粗糙」、「畫面全程崩壞」後，反而引發全網熱議和大量二創玩梗內容，票房隨之反向暴漲。據燈塔專業版，影片《牛來》上映第12天，累計票房突破500萬元，而截至今早11時6分，總票房破1000萬元。



此外，有投資者因片名寓意「牛來了」而買票，甚至盲目炒作「牛字股」。資深財經評論員郭施亮表示，《牛來》突然走紅，資本市場或有小範圍情緒炒作，但依靠情緒化炒作的行情，持續性極弱。從此前案例看，一些情緒標的維持時間並不長，往往高開低走，快速退潮。這一波情緒化行情，或會短暫出現，也會匆匆落幕，股票價格最終會回歸真實價值，投資者盲目追高存在較大風險。

《經濟通通訊社17日專訊》