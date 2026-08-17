【大國博弈】美上訴法院裁定重審大疆涉軍企業名單案，指非機密資料證據不足

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據《路透》等外媒報道，美國哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院上周五（14日）裁定，下級法院應重新審議中國無人機製造商大疆(DJI)是否應被移出美國國防部認定的「中國軍工企業」名單。



該上訴法院表示，下級法院此前僅依據公開（非機密）資料，便認定大疆為中國國防工業基礎作出貢獻，這一做法存在錯誤；目前沒有公開說明的理論依據指向美防長為何認定大疆創新為中國國防工業基礎有所貢獻。特區法院或許應該審視機密資料，以確定是否遵從防長的決定，繼續將大疆列在中國涉軍企業黑名單。因此將此案發回下級法院進一步審理。



針對法院的最新裁決，大疆發言人作出回應，稱相關裁決是糾正這一缺乏依據認定的重要一步。公司方面再次強調，其始終堅持自身並非軍工企業的立場。



*大疆被列涉軍企業名單近四年*



2022年10月，五角大樓以大疆與中國軍方關係密切為由，將該公司列入清單，美國國防部不得與列入清單的企業簽訂合同；自2027年起，當局還將實施範圍更廣的禁令，禁止通過第三方購買這些企業的產品。



大疆2024年10月提起訴訟，要求從清單中除名。公司稱，五角大樓的決定「違法且受到誤導」，導致大疆失去商業交易、被貼上國安威脅的標籤，也無法與多個聯邦政府機構簽訂合同。華盛頓聯邦地區法院法官弗里德曼(Paul Friedman)去年9月駁回大疆的訴求，並作出對其不利的簡易判決。

《經濟通通訊社17日專訊》