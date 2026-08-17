《Ａ場新股》頻準激光明日登陸科創板，發行價超186元成A場年內最貴新股

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

頻準激光(滬:688826)昨公告稱，公司股票將於8月18日（明日）在上海證券交易所科創板上市，發行價每股186.88元（人民幣．下同），是A股今年以來發行價最高的新股；中一籤需繳款9.34萬元，刷新2026年A股新股申購資金門檻紀錄。



據公告，本次公開發行股票1000萬股，發行後總股本4000萬股，其中本次新股上市初期的無限售流通股為761.7762萬股，佔發行後總股本的比例為19.04%。整體募資總額18.69億元，扣除各類發行費用後實際募集資金淨額17.25億元，本次募資將投入精準激光產業化、武漢研發中心、總部研發基地三大項目，同時補充流動資金，持續擴產疊加研發迭代鞏固份額。



公開資料顯示，頻準激光成立於2017年11月，實控人、董事長張磊為中科院上海光機所博士，核心團隊由18名博士組成。公司在2024年底完成股份制改造，主攻精準激光器賽道，主營業務為精準激光器的研發、生產與銷售。



根據招股書，2023年至2025年，頻準激光營收分別為1.48億元、2.92億元和4.18億元，三年復合增長率68.2%；扣非歸母淨利潤分別為5780.31萬元、1.11億元及1.51億元，毛利率穩定在67%至70%區間。2026年上半年，公司預計營業收入同比增長27.58%至44.22%，預計淨利潤同比增長26.93%至48.08%。

《經濟通通訊社17日專訊》