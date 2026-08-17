《債務風險》路透：地方置換存量隱性債發行逾1.8萬億元，全年發行進度逾九成

據《路透》最新數據統計顯示，中國今年截至目前已發行及已公告的地方政府置換存量隱性債務發行規模已達18233.56億元（人民幣．下同），全年2萬億的發行計劃「進度條」已逾九成。



財政部2024年11月8日推出「6+4」萬億元地方化債計劃。其中6萬億元新增地方債額度用於置換隱性債務，將分三年安排，即2024-2026年每年2萬億元。



統計數據還顯示，若加上無「一案兩書」新增地方專項債7895.5億元，今年以來針對存量債務置換以及存量項目投資的地方債已披露發行規模累計達26129.06億元。



*遠東資信：下半年發行重心將從化債轉向項目建設*



遠東資信在最新一份報告中指出，2026年是6萬億元置換額度的收官之年。上半年，特殊再融資專項債發行進度超前、節奏均勻；特殊新增專項債發行節奏整體偏緩，兩類化債類地方債合計發行佔地方債供給的35.1%，對新增項目建設資金形成持續擠出。



報告並指出，上半年化債資金投放與各地債務風險等級深度綁定，呈現「規模向大省集中、強度向重點省份傾斜」的特徵，雲南、天津等地化債資金佔比超過五成，新增項目融資空間明顯受限。展望下半年，地方債供給依然充足，新增專項債剩餘額度約2.33萬億元，發行重心將從化債轉向項目建設。

《經濟通通訊社17日專訊》