【聚焦人幣】外匯局：7月銀行結售匯順差縮至183億美元，環比下降68%

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▷ 7月順差環比下降68%
▷ 1-7月累計順差2894億美元
國家外匯管理局統計數據顯示，2026年7月，銀行結匯18097億元人民幣，售匯16856億元人民幣。按美元計值，同期銀行結匯2663億美元，售匯2480億美元，結售匯順差183億美元，上個月為566億美元，環比下降近68%。
2026年1-7月，銀行累計結匯126,020億元人民幣，累計售匯106,048億元人民幣。按美元計值，同期銀行累計結匯18316億美元，累計售匯15422億美元，累計結售匯順差2894億美元。
2026年7月，銀行代客涉外收入58837億元人民幣，對外付款54770億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客涉外收入8656億美元，對外付款8058億美元。
2026年1-7月，銀行代客累計涉外收入383,128億元人民幣，累計對外付款361,993億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客累計涉外收入55712億美元，累計對外付款52642億美元。
*非銀行部門跨境資金流入598億美元*
國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，7月以來，外部環境複雜多變，地緣政治不確定性上升，國際金融市場延續波動態勢。中國外匯市場保持平穩運行，涉外收支規模穩步擴大，市場預期總體平穩，外匯交易理性有序。
從涉外交易規模看，7月，企業、個人等非銀行部門跨境收支合計1.7萬億美元，同比增長20%；外匯市場交易量為4.3萬億美元，同比增長8%，均保持較高規模。
從跨境資金流動看，7月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入598億美元。其中，貨物貿易項下資金淨流入保持高位，服務貿易、外資企業分紅派息等項下資金淨流出保持平穩。
從外匯市場供求看，7月，銀行結售匯順差183億美元，企業根據實際需求和市場條件變化理性開展結售匯交易，外匯市場供求基本平衡。
《經濟通通訊社17日專訊》