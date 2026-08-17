  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

17/08/2026 10:10

【ＡＩ】阿里AI模型下載量突破30億次冠全球，超越Meta和谷歌

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 阿里AI模型下載量逾30億次，全球居首
▷ 開源逾460模型，衍生30萬+衍生模型
▷ 千問經雲平台分銷至東南亞、非洲市場

　　據《彭博》報道，過去六個月，阿里巴巴集團(09988)旗下開源模型的全球累計下載量已超過30億次，超越了Meta(US.META)、谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)以及一眾國內同行，成為全球排名第一的人工智能模型。

　　阿里在一份電郵聲明中表示，其AI模型家族千問(Qwen)已開源超過460個模型，其生態系統已衍生出30多萬個衍生模型。知名開源AI平台Hugging Face在8月14日發布的報告顯示，2026年，Alphabet旗下谷歌的下載量為4.18億次，而Meta的下載量為2.27億次。阿里正在超越本土競爭對手DeepSeek、月之暗面和稀宇科技(MINIMAX)(00100)、以及美國的模型。

　　開源模型可以被下載、定製，並作為新AI產品的構建模塊，因此其採用情況成為衡量開發者選擇基於哪些技術進行開發的指標。這使得下載量和衍生模型數量成為中美AI競賽中衡量影響力的指標之一，因為包括阿里在內的中國開發商正推出性能強勁、成本相對較低且易於採納的模型。千問的崛起表明，這一戰略正在中國以外的地區獲得認可。

*阿里向東南亞、非洲市場分銷千問，擴覆蓋範圍*

　　報告指出，阿里旗下千問的下載量使其成為「開源AI生態系統中規模最大的基礎之一」。對於正在決定要對哪些模型進行微調和部署的開發者而言，千問已成為其默認工作流程的一部分。

　　一個廣泛的模型家族可以形成一個自我強化的生態系統：越多的開發者採用這些模型，就越會產生更多的衍生版本，進而吸引新用戶。阿里通過其雲平台向東南亞和非洲等市場的企業客戶分銷千問，從而強化了這一循環，使其擁有了許多競爭對手所不具備的覆蓋範圍。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

真知灼見－溫灼培 | 美國財政惡化，30年期債息近19年新高

14/08/2026 10:16

貨幣攻略

《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目（有片）

12/08/2026 19:23

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金