【ＡＩ】阿里AI模型下載量突破30億次冠全球，超越Meta和谷歌

據《彭博》報道，過去六個月，阿里巴巴集團(09988)旗下開源模型的全球累計下載量已超過30億次，超越了Meta(US.META)、谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)以及一眾國內同行，成為全球排名第一的人工智能模型。



阿里在一份電郵聲明中表示，其AI模型家族千問(Qwen)已開源超過460個模型，其生態系統已衍生出30多萬個衍生模型。知名開源AI平台Hugging Face在8月14日發布的報告顯示，2026年，Alphabet旗下谷歌的下載量為4.18億次，而Meta的下載量為2.27億次。阿里正在超越本土競爭對手DeepSeek、月之暗面和稀宇科技(MINIMAX)(00100)、以及美國的模型。



開源模型可以被下載、定製，並作為新AI產品的構建模塊，因此其採用情況成為衡量開發者選擇基於哪些技術進行開發的指標。這使得下載量和衍生模型數量成為中美AI競賽中衡量影響力的指標之一，因為包括阿里在內的中國開發商正推出性能強勁、成本相對較低且易於採納的模型。千問的崛起表明，這一戰略正在中國以外的地區獲得認可。



*阿里向東南亞、非洲市場分銷千問，擴覆蓋範圍*



報告指出，阿里旗下千問的下載量使其成為「開源AI生態系統中規模最大的基礎之一」。對於正在決定要對哪些模型進行微調和部署的開發者而言，千問已成為其默認工作流程的一部分。



一個廣泛的模型家族可以形成一個自我強化的生態系統：越多的開發者採用這些模型，就越會產生更多的衍生版本，進而吸引新用戶。阿里通過其雲平台向東南亞和非洲等市場的企業客戶分銷千問，從而強化了這一循環，使其擁有了許多競爭對手所不具備的覆蓋範圍。

《經濟通通訊社17日專訊》