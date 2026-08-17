【ＡＩ】宇樹科技發布人形機器人「超人」，稱其突破全人類極限

宇樹科技(滬:688836)今日在微博發布一段人形機器人「超人」的30秒視頻。據介紹，該人形機器人可原地跳高2米，極限速度12.66m/s(0.85米腿長)，超越全世界全人類原地跳高和奔跑速度記錄。宇樹科技表示，全新整機剛用3個多月研發出來，未來幾個月還有很大的完善空間。

《經濟通通訊社17日專訊》