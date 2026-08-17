  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/08/2026 14:24

【ＡＩ】宇樹科技發布人形機器人「超人」，稱其突破全人類極限

　　宇樹科技(滬:688836)今日在微博發布一段人形機器人「超人」的30秒視頻。據介紹，該人形機器人可原地跳高2米，極限速度12.66m/s(0.85米腿長)，超越全世界全人類原地跳高和奔跑速度記錄。宇樹科技表示，全新整機剛用3個多月研發出來，未來幾個月還有很大的完善空間。
《經濟通通訊社17日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

日本央行必須變陣了

17/08/2026 11:04

貨幣攻略

特朗普「金蟬脫殼」背後的政治失算

14/08/2026 19:09

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金