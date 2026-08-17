【聚焦數據】統計局：7月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲

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國家統計局今日公布2026年7月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，2026年7月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比下降，一二三線城市同比降幅總體繼續收窄。



*一線城市樓價環比總體上漲，二三線城市環比下降*



7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.1%轉為持平。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.1%和0.2%，北京下降0.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市有23個，比上月增加2個。



7月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.4%和0.2%，北京持平。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.3%和0.4%，降幅均與上月相同。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲或持平城市有8個，比上月減少2個。



*一二三線城市樓價同比降幅總體繼續收窄*



7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、2.2%和2.9%，上海上漲3.0%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.8%，降幅收窄0.3個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.2%，降幅與上月相同。



7月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降3.7%，降幅比上月收窄1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降4.5%、2.0%、4.7%和3.6%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.1%和5.8%，降幅分別收窄0.3個和0.2個百分點。

《經濟通通訊社17日專訊》