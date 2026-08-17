【數據解讀】統計局：擴內需、促消費等措施落地見效，消費市場規模穩步擴大

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國家統計局公布，7月份，社會消費品零售總額39022億元（人民幣．下同），同比增長0.6%，增速低於預期的1.5%，並較6月的1%回落0.4個百分點。1-7月份，社會消費品零售總額287744億元，同比增長1.2%。



國家統計局貿經司首席統計師袁彥解讀1-7月份消費市場數據稱，今年以來，擴內需、促消費政策措施持續落地見效，中國消費市場規模穩步擴大、發展質量不斷提升。商品零售擴容升級，服務零售創新拓展，網上零售保持較快增長，消費新業態新模式活力迸發。



*服務零售增速持續快於商品零售，文體類等零售額增速超10%*



1-7月份，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.6%；其中服務零售額增長5.0%，增速高於商品零售額3.9個百分點。近三年，服務零售增速持續快於商品零售，消費市場從商品消費主導邁向商品和服務並重的特徵明顯。居民消費需求日益個性化、多樣化、品質化，消費市場更趨多元豐富，中國超大規模市場優勢不斷彰顯。



文體旅市場持續活躍。文體旅深度融合，新業態新場景加速推出，相關消費實現較快增長。1-7月份，旅遊諮詢租賃服務類、文體休閒服務類零售額增速均超過10%。有關部門數據顯示，入境旅遊市場持續升溫。受益於過境免簽等系列便利化政策，上半年入境外國人人次同比增長20.4%，其中免簽入境外國人人次增長30.6%。上半年全國營業性演出（不含娛樂場所演出）票房收入增長9.4%。同時，各地體育賽事密集舉辦，聯動文商旅不斷催生體育消費新熱點。



*7月市場銷售增速環比回落，鄉村市場增速快於城鎮*



1-7月份，社會消費品零售總額287744億元，同比增長1.2%；扣除汽車類商品後，消費品零售額增長2.7%。受極端天氣等因素影響，7月份市場銷售增速比上月回落，但從累計看保持總體平穩。



鄉村市場增速快於城鎮。鄉村全面振興扎實推進，農村商貿物流體系日益完善，農村市場消費潛力持續激發。1-7月份，鄉村消費品零售額38459億元，同比增長2.4%，增速高於城鎮市場1.3個百分點。據測算，包含鎮區和鄉村的縣鄉消費品零售額佔社會消費品零售總額的比重為39.1%，比上年同期提高0.3個百分點，消費品市場城鄉結構進一步優化。

《經濟通通訊社17日專訊》