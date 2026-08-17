【數據解讀】統計局：首7月倉儲會員店、無人商店零售額同比增速均超25%

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國家統計局公布，7月社會消費品零售總額39022億元（人民幣．下同），同比增長0.6%，增速低於預期的1.5%，並較6月的1%回落0.4個百分點。1-7月份，社會消費品零售總額287744億元，同比增長1.2%。



國家統計局貿經司首席統計師袁彥解讀數據指，實體新業態向優發展。實體零售企業積極開展數字化轉型，運用物聯網、大數據等技術暢通銷售渠道、升級消費體驗。1-7月份，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額佔限額以上單位消費品零售額的比重達28.7%，比上年同期提高2.5個百分點。品類豐富、體驗良好的實體新業態增長較快。1-7月份，限額以上單位倉儲會員店、無人值守商店零售額同比增速均超過25%；購物中心零售額持續兩位數增長；集合店零售額連續三個月增長加快。



*即時配送加快發展，吃類商品網上零售額增速擴至16.9%*



新一代人工智能、區塊鏈等技術加快落地應用，網絡交易監管持續完善，市場供需對接更為高效，帶動線上消費活力持續釋放。1-7月份，網上商品和服務零售額同比增長4.8%，其中網上服務零售額增長5.2%，增速高於服務零售額0.2個百分點，網上商品零售額增長4.6%，增速高於商品零售額3.5個百分點。即時配送等新模式加快發展，1-7月份，吃類商品網上零售額增長16.9%，增速比上半年加快0.1個百分點。



*智能眼鏡等可穿戴智能設備零售額增速超一倍*



1-7月份，商品零售額同比增長1.1%，增速與上半年持平。限額以上單位中，超六成商品類別零售額實現增長，近四成商品類別零售額增速超過5%。以舊換新政策優化實施，綠色智能商品零售表現良好。1-7月份，限額以上單位高能效等級家電零售額同比增速超30%，比上半年略有加快；包括智能眼鏡在內的可穿戴智能設備零售額增速超過一倍；通訊器材類零售額增長15.1%，增速比上半年加快0.7個百分點。



袁彥稱，今年以來，提振消費專項行動深入實施，中國消費市場運行總體平穩。下階段，要繼續統籌穩就業與促增收，加強促消費政策協同聯動，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力，推動消費市場向優向好發展。

《經濟通通訊社17日專訊》