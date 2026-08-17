《神州能源》兩部門：到2030年國內油氣供應量4.4億噸油當量，新增油氣長輸管道2萬公里

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▷ 新增油氣長輸管道2萬公里，總規模達22萬公里
▷ 規劃涵蓋天然氣儲備、LNG接卸能力及二氧化碳封存目標
國家發展改革委、國家能源局印發《石油天然氣發展「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》指，目標到2030年，國內油氣供應量4.4億噸油當量，新增油氣長輸管道2萬公里，全國油氣長輸管網規模達22萬公里，天然氣儲備規模持續增長，佔全國消費比重超過13%，液化天然氣接收站接卸能力2億噸/年，陸上管道進口天然氣能力1140億立方米/年，二氧化碳捕集與封存/二氧化碳捕集利用與封存(CCS/CCUS)年注入二氧化碳達1000萬噸。
*推進新型地下儲能產業發展，完善成品油定價機制*
《規劃》提到，推動新質生產力賦能行業高質量發展。促進綠色氫能產業發展。協同油氣基礎設施布局，加快推動氫能規模化製取、管道運輸和集約存儲體系，在重點地區有序布局氫能等基礎設施，構建以周邊就近消納為主、跨區調運及外貿為輔的氫能產銷新格局。推進CCUS規模產業化建設。發揮CCUS全產業鏈優勢，統籌原油增產與碳減排「雙贏」。推動CCUS區域產業集群建設，支持油氣產業聚集的東營、榆林等城市率先向低碳城市轉型，發展低碳產業群，形成承接高碳產業的競爭優勢。研究進一步推動碳中和技術市場化產業化應用。推進新型地下儲能產業發展。充分利用枯竭油氣藏、鹽穴和管道等地下空間資源，探索建設壓縮空氣儲能等新業態。推動與周邊新能源電站配套運行，提供容量支撐與調頻調峰服務，提升區域能源系統的靈活調節能力與安全穩定水平。
另外，持續完善油氣市場機制。推動上游供氣主體多元化。促進城鎮燃氣企業整合重組，規範化經營，落實好天然氣上下游價格聯動機制。規範供氣企業行為，更好發揮天然氣合同基礎性作用，完善儲氣調峰市場機制。加強民生用氣保障。研究完善成品油消費稅制度。完善成品油定價機制。定期校核跨省天然氣管道運輸價格。
《經濟通通訊社17日專訊》
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