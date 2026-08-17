【數據解讀】機構：中國7月經濟數據遜預期，料年內有一次降準和降息

國家統計局今日下午公布的數據顯示，7月工業增加值同比增速放緩至4.5%，消費增速亦回落至0.6%，首7月固定資產投資跌幅擴大至6.7%，全部遜於預期。國家統計局發言人付凌暉指出，受國際國內短期因素的衝擊，7月份主要生產指標增速有所回落，但從累計來看，前7月主要生產指標保持總體平穩。分析人士則表示，受累於地方財政支出力度不足，中國7月經濟數據繼續明顯放緩；短期內逆周期措施必要性增加。



*中信銀行國際：年內財政支出力度料加大*



中信銀行（國際）首席經濟師丁孟指出，工業生產、消費和投資表現弱於市場一致預期，一方面受到7月異常天氣的影響拖累，另一方面與上半年內需弱於外需的趨勢一致。數據增大了財政和貨幣政策刺激出台的可能，預計年內將有一次降準和降息，財政支出力度也將有所加大。



*金融街：消費升級和場景型消費仍在拓展*



金融街證券首席經濟學家張一表示，7月的數據延續了上半年的供給強、需求弱，外需強、內需弱的態勢也沒有改變。但經濟也有結構性亮點，服務零售增長5%，明顯快於商品零售，說明消費升級和場景型消費仍在拓展；工業在外需與高技術產業帶動下保持正增長，顯示新動能持續積聚。隨著「六張網」建設及新型政策性金融工具推出，有望加快形成實物工作量、逐步扭轉固定資產投資快速下行的狀況，這也需要包括貨幣政策在內的一攬子政策的支持。

《經濟通通訊社17日專訊》