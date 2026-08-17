【數據解讀】機構：財政支出力度不夠，房地產行業未見明顯復甦

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國家統計局今日下午公布的數據顯示，7月工業增加值同比增速放緩至4.5%，消費增速亦回落至0.6%，首7月固定資產投資跌幅擴大至6.7%，全部遜於預期。



*保銀資本：加大財政支出力度的落實和傳導需時*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，7月經濟活動全面放緩，疲軟的數據表明經濟正面臨進一步下行風險，需要更有效的政策應對。7月底政治局會議承諾加大財政支出力度，但落實和傳導可能需要時間；今日數據增加了中國人行降息的可能性。



*澳新銀行：缺基建投資項目是拖累增長主要原因*



澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬指出，7月經濟數據再度大幅放緩，估算月度GDP約同比增長4.2%，主要源於地方政府財政支出力度不夠。1-7月固定資產投資特別是基建投資增速，較上半年再降1.2個百分點，顯示在嚴格投資管理制度後，缺項目是拖累增長的主要原因。由於土地出讓收入難以反彈，後續財政力度仍然堪憂。短期內逆周期措施必要性增加，預計降準可能是主要考慮措施。



*牛津經濟研究院：傳統行業增長乏力，民間投資偏弱*



牛津經濟研究院東北亞首席經濟學家王蕊表示，7月經濟數據差過預期，經濟發展二元性結構仍較明顯，如工業增加值中高科技（如電子類和航空航天等）增長強勁，但傳統行業增長乏力，固定資產投資國有控股和民間投資均有所下滑，但民間投資更加偏弱，房地產行業並未有明顯復甦跡象。

《經濟通通訊社17日專訊》