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AH股新聞

17/08/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指輕微高開0.07%，7月人民幣新增貸款罕見轉負

　　中國7月新增貸款指標創紀錄萎縮，在居民和企業信心減弱、回避舉債之際，政府債券發行也不足以扭轉整體信用擴張乏力的局面。今日還有7月工業增加值、零售等經濟數據即將發布。滬深股市輕微高開，滬綜指高開0.07%，報3930.1點，深成指高開0.31%，創業板指高開0.18%。盤初農業種植及貴金屬股走高。
　　
　　根據人行上周五（14日）公布的數據計算，7月社會融資規模增量為1.4萬億元（人民幣．下同），勝過市場預期的1.2萬億元。但當月金融機構人民幣新增貸款減少3400億元，反映出債務淨償還，遠低於市場預期。

　　據《彭博》梳理，過去20年裏，人民幣新增貸款這一指標僅有兩次出現負增長。由於銀行通常會在第二季度末加大放貸力度，因此信貸活動往往會在7月份大幅回落。經濟學家預計，即使考慮到季節性因素，潛在信貸需求仍保持疲弱。

　　另外，人行今日7天期逆回購操作量為零，這是人行連續五日未進行7天期逆回購。人行今日開展5655億隔夜逆回購操作。公開市場有3670億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放1985億元。

　　本周公開市場將有3670億元逆回購到期，其中周一到期3670億，周二至周五均無逆回購到期。
《經濟通通訊社17日專訊》

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