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AH股新聞

17/08/2026 11:34

《Ａ股行情》滬指半日收升0.84%，藥明康德AH股齊創歷史新高

　　滬深股市上午集體收高，滬指升0.84%報3960.19點，深成指揚1.26%，創業板指漲1.33%，科創50飆3.04%；兩市半日成交額14971億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1098億元或8%。個股有異動，CRO龍頭藥明康德(滬:603259)AH股盤中齊創歷史新高，總市值突破5000億；其A股上午收升4.8%，報166.9元；H股漲4.3%。

　　今日上午紀念江澤民誕辰100周年大會在京舉行。國家主席習近平講話中提到，中國要加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進國家治理體系和治理能力現代化，實現中華民族偉大復興前景光明。

　　半導體產業鏈再度活躍，存儲芯片、先進封裝及光刻機概念漲幅居前。黃金概念也漲，中金黃金(滬:600489)、恒邦股份(深:002237)均升約4%；受美元走軟以及近期經濟數據抑制市場加息預期的影響，亞洲早盤金價小幅走高，現貨金揚0.3%至每盎司4388.62美元。

　　下跌方面，白酒股跌幅居前，貴州茅台(滬:600519)上午收低4.2%，報1285.18元；公司上半年淨利潤445.2億元，同比降1.95%；半年報更顯示，「國家隊」中央匯金和中證金公司均未出現在前十大股東名單中，這也是兩家公司自2015年三季度以來，首次退出該名單。
《經濟通通訊社17日專訊》

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