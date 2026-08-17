《Ａ股行情》滬綜指午後升0.9%，創業板指漲2.3%

A股市場午後升幅擴大，滬綜指升0.9%，報3962.38點，滬深300指數升1.11%，深成指揚1.74%，創業板指漲2.32%。上海B股則跌0.24%，深圳B股軟0.4%。半導體、農業股持續走強，白酒股及AI應用端表現較弱。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/08/2026 13:36
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