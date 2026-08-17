《Ａ股行情》滬綜指收漲1.4%，創業板指彈逾3%，兩市成交放量一成

滬綜指強力反彈，全日收升1.4%，報3982.65點，深成指升2.44%，創業板指彈3.14%，科創50指數更漲超4%。滬深兩市成交額近2.39萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量2445億或11.4%。
盤面上，半導體板塊領漲，指數升幅逾5.2%，長鑫科技(滬:688825)大升12%，報61.8元再創新高。農業板塊全日拉升，農發種業(滬:600313)漲停。摩根大通日前警告，下一輪全球糧食危機可能正在醞釀之中，或於明年爆發。霍爾木茲海峽航運中斷，以及潛在的歷史級超強厄爾尼諾現象的出現，可能會削弱農作物產量、制約農業生產，並使食品通脹在2027年上半年持續居高不下。
下跌方面，白酒股整體跌3.08%，貴州茅台(滬:600519)收挫3.6%，報1293.09元；貴州茅台上半年歸母淨利潤同比降1.95%，拖累板塊走低。據Wind數據，這是貴州茅台自2015年以來首次出現半年度歸母淨利潤下滑。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4741.10
|+1.61
|上證指數
|3982.65
|+1.41
|11128.20
|深證成指
|14704.27
|+2.44
|12746.40
|創業板指
|3740.16
|+3.14
|科創50
|1788.85
|+4.14
|B股指數
|281.58
|-0.16
|0.69
|深證B指
|1173.01
|-0.23
|0.80
《經濟通通訊社17日專訊》
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