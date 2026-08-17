【人行操作】人行連續五日未進行7天期逆回購，全口徑計放水1985億元

人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零，這是人行連續五日未進行7天期逆回購。另外，人行今日開展5655億隔夜逆回購操作。
公開市場今日有3670億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放1985億元。
本周公開市場將有3670億元逆回購到期，其中周一到期3670億，周二至周五均無逆回購到期。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/08/2026 09:26
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本周公開市場將有3670億元逆回購到期，其中周一到期3670億，周二至周五均無逆回購到期。
《經濟通通訊社17日專訊》
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