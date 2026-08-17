  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

17/08/2026 09:26

【人行操作】人行連續五日未進行7天期逆回購，全口徑計放水1985億元

　　人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零，這是人行連續五日未進行7天期逆回購。另外，人行今日開展5655億隔夜逆回購操作。

　　公開市場今日有3670億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放1985億元。

　　本周公開市場將有3670億元逆回購到期，其中周一到期3670億，周二至周五均無逆回購到期。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「金蟬脫殼」背後的政治失算

14/08/2026 19:09

大國博弈

真知灼見－溫灼培 | 美國財政惡化，30年期債息近19年新高

14/08/2026 10:16

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金