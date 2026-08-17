《中國要聞》習近平：江澤民為中國開創全面改革開放新局面，作出不可磨滅的貢獻

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紀念江澤民同志誕辰100周年大會今日上午在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。習近平表示，江澤民為中國開創全面改革開放新局面、實現人民生活總體小康，作出了不可磨滅的貢獻。



習近平稱，江澤民的一生是「光輝的一生、戰鬥的一生」，在「面對20世紀80年代末90年代初，國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，他毫不動搖堅持以經濟建設為中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放」。



習近平還提到，在籌備黨的十六大期間，江澤民主動提出不再擔任中央領導職務，2004年主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，從領導崗位上退下來之後，江澤民堅決擁護和支持黨中央工作，堅決支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。



習近平指出，要進一步全面深化改革開放，推進國家治理體系和治理能力現代化；要強化憂患意識，樹立底線思維，更好統籌發展和安全；要積極應對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗；堅決捍衛主權、安全發展利益。



習近平並稱，中國人民將堅定不移地沿著建設有中國特色社會主義道路繼續前進，中國社會主義制度將經過不斷改革而更加鞏固和完善，中國的發展將通過各個地區的共同進步達到普遍繁榮，中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興。「今天，我們可以無比自豪地說，經過長期努力，黨和國家事業興旺發達，神州大地安定祥和，人民生活持續改善，實現中華民族偉大復興前景光明，幾代人矢志奮斗的夢想正在一步步成為現實」。









《經濟通通訊社17日專訊》