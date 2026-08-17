《大灣區》廣州：力爭培育2-3家年營收超50億元全產業鏈糧食產業集團

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▷ 規劃改造提升高標準農田超5萬畝
▷ 支持糧企拓展港澳及東南亞市場
廣州市發展改革委網站發布《廣州市糧食安全保障「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提出，培育壯大糧食龍頭企業。支持主業突出、實力雄厚、帶動力強的國有骨幹糧企和優質龍頭民企作為「鏈主」，構建大中小企業融通發展的糧食產業生態體系。引導「鏈主」企業規模化發展，力爭培育2-3家年營收超50億元人民幣的全產業鏈糧食產業集團。強化央地合作，推動廣州市糧食企業與中糧集團、中儲糧、北大荒等央企在糧食收儲、加工、物流、銷售等領域開展全方位合作。
*改造提升高標準農田超5萬畝，支持糧食企業拓展港澳等市場*
此外，提高糧食綜合生產能力。強化糧食生產空間保障，嚴守耕地和永久基本農田保護底線，落實廣州市耕地保護專項規劃，持續優化耕地和永久基本農田布局。聚焦從化、增城等糧食主產區，持續推進高標準農田新建與提質改造，重點實施土地平整、高效節水灌溉、農田防護等工程，打造集中連片、宜機作業、旱澇保收、高產穩產的糧食生產核心區，「十五五」時期累計改造提升高標準農田5萬畝以上。
打造優質糧食品牌。統籌區域公共品牌培育，深挖廣州絲苗米等本地糧油資源優勢和地域特色，以「增城絲苗米」、「從化香米」為基礎，通過中國糧食交易大會、廣東糧油展銷會等專業展會，以及電商平台、直播帶貨、新媒體矩陣等渠道，講好廣州糧油品牌故事。推動品牌出海，支持企業拓展港澳、東南亞市場，爭取國家糧食出口配額政策支持，開展小麥粉、大米出口業務，推動廣州糧食品牌「走出去」拓展國際市場。
《經濟通通訊社17日專訊》
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