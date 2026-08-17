【數據解讀】統計局：7月全國工業生產總體平穩，裝備製造業佔比持續提升

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國家統計局公布，7月規模以上工業增加值同比增長4.5%，增速略低於市場預期的4.8%，並較6月的5.3%放緩0.8個百分點。國家統計局工業司首席統計師孫曉解讀數據指，7月全國工業生產總體平穩，裝備製造業佔比持續提升，新動能加快成長壯大，工業企業出口保持快速增長，工業經濟呈現動能向新、結構向優的發展態勢。



孫曉指，7月全國規模以上工業增加值同比增長4.5%，剔除季節因素後環比增長0.11%。作為工業的主體，製造業增加值增長5.5%，增速高於全部規模以上工業1.0個百分點。新動能對工業經濟的貢獻不斷增強，初步測算，1-7月份，以高技術製造業、數字產品製造業等為代表的新動能領域對規模以上工業增加值增長的貢獻率為五成左右，較上半年提高約3個百分點，引領作用持續增強。



*集成電路製造業增加值增超1倍*



此外，7月規模以上裝備製造業增加值同比增長12.3%，增速較上月加快1.3個百分點；增加值佔全部規模以上工業比重為38.2%，同比提高2.6個百分點，「壓艙石」作用進一步凸顯。7月規模以上高技術製造業增加值同比增長16.9%，增速較上月加快2.8個百分點。其中，集成電路製造行業增加值增長109.3%；傳感器、存儲芯片產量分別增長35.3%、30.2%；工業機器人、機器人減速器等產品產量分別增長30.2%、22.7%。7月規模以上數字產品製造業增加值同比增長17.3%，增速較上月加快3.5個百分點。其中，智能手環產量增長100.0%，3D打印設備產量增長65.7%。



*汽車業、石油加工業出口交貨值均增超四成*



工業品出口保持兩位數增長，國際競爭力不斷增強。7月規模以上工業企業實現出口交貨值1.4萬億元人民幣，同比增長10.4%。其中，汽車、電子行業出口交貨值分別增長41.2%、8.4%，對全部規模以上工業出口交貨值增長的貢獻率分別達25.8%、30.7%；石油加工、有色、鐵路船舶航空航天行業出口交貨值較快增長，增速分別為40.7%、25.4%、25.2%。



*加快構建新發展格局，深入實施「人工智能+」行動*



總體看，7月份，工業經濟克服階段性高溫、汛期降雨等短期因素影響，保持總體平穩、向新向優發展態勢。同時也要看到，外部環境複雜多變，工業經濟新舊動能轉換過程中仍面臨諸多困難挑戰，有效需求不足、產銷銜接不暢、部分行業企業資金周轉壓力較大等問題依然突出。下階段，要繼續完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，深入實施「人工智能+」行動，著力打造新興支柱產業，持續推動傳統產業改造升級，扎實推進工業經濟高質量發展。

《經濟通通訊社17日專訊》