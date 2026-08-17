【數據解讀】統計局：高技術產業投資增速加快，知識產權產品投資持續擴大

國家統計局公布，1-7月全國固定資產投資同比下降6.7%，降幅大過預期的6%，並較6月的5.7%進一步擴大。從環比看，7月固定資產投資下降1.42%。國家統計局投資司張剛解讀數據指，1-7月，隨著新質生產力快速發展、新舊動能平穩接續轉換，技術創新與產業升級等相關領域投資保持良好增長態勢，帶動投資結構不斷向新向優。



新興產業加快培育壯大，高技術產業投資增速加快。1-7月高技術產業投資同比增長5.0%，增速比上半年加快0.4個百分點，拉動全部投資增長0.5個百分點。



1-7月，高技術製造業投資同比增長3.3%，增速比上半年加快0.1個百分點。其中，電子電路製造業投資增長57.7%，增速加快2.1個百分點；集成電路製造業投資增長11.5%，增速加快2.7個百分點；鋰離子電池製造業投資增長23.0%；電子專用材料製造業投資增長9.4%。



1-7月，高技術服務業投資同比增長8.4%，增速比上半年加快0.9個百分點。在人工智能快速發展的帶動下，信息服務業投資增長19.2%，增速加快3.7個百分點。



創新驅動發展不斷深化，知識產權產品投資力度持續加大。1-7月，全國知識產權產品投資同比增長9.1%，佔全部投資的比重為14.8%，比上年同期提高2.1個百分點，拉動全部投資增長1.2個百分點。

《經濟通通訊社17日專訊》