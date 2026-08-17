【數據解讀】統計局：加快財政支出和債券資金使用，推進兩重兩新工作與「六張網」規劃建設

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國家統計局公布，1-7月全國固定資產投資同比下降6.7%，降幅大過預期的6%，並較6月的5.7%進一步擴大。從環比看，7月固定資產投資下降1.42%。國家統計局投資司張剛表示，下階段，要加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作，扎實推進「六張網」規劃建設，全鏈條推動新興支柱產業規模化發展，加快現代化產業體系建設，堅持投資於物和投資於人協同發力，進一步優化提升投資結構和效益，更好發揮有效投資對優化供給結構的關鍵作用。



張剛解讀數據指，1-7月，「兩新」政策效應持續顯現，人工智能算力建設布局持續加快，帶動設備購置投資保持較快增長。期內，設備工器具購置投資同比增長9.0%，增速比上半年加快0.9個百分點；拉動全部投資增長1.5個百分點；佔全部投資的比重為19.1%，比上年同期提高2.8個百分點。



*互聯網和相關服務業投資同比增速加快至41.3%*



「兩重」項目建設扎實推進，以「六張網」為代表的現代化基礎設施體系建設加快推進，相關領域投資保持良好增勢。1-7月，互聯網和相關服務業投資同比增長41.3%，增速比上半年加快1.4個百分點；航空運輸業投資增長15.7%，增速加快4.7個百分點；水上運輸業投資增長16.2%；電力供應業投資增長16.0%。



另外，現代化產業體系建設穩步推進，傳統產業轉型升級加快，工業投資結構向優。1-7月，採礦業投資同比增長3.3%，拉動全部工業投資增長0.2個百分點。裝備製造業投資增長1.1%，拉動全部工業投資增長0.4個百分點。其中，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業投資增長18.7%；計算機、通信和其他電子設備製造業投資增長7.8%，增速比上半年加快1.3個百分點。

《經濟通通訊社17日專訊》