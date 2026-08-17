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17/08/2026 16:20

【聚焦數據】統計局：7月原煤產量降幅擴至10.1%，原油生產量降轉增

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 7月規上工業原煤產量3.4億噸，同比降10.1%
▷ 7月規上工業原油產量1827萬噸，同比增0.8%
▷ 7月規上工業天然氣產量214億立方米，同比降0.9%

　　國家統計局公布，7月規模以上工業原煤生產同比下降，原油生產由降轉增，天然氣生產保持穩定，電力生產平穩有序。

　　7月份，規上工業原煤產量3.4億噸，同比下降10.1%，降幅較6月擴大0.4個百分點；日均產量1107萬噸。1-7月份，規上工業原煤產量27.0億噸，同比下降2.9%。

　　7月份，規上工業原油產量1827萬噸，同比增長0.8%，6月份為下降0.5%；7月日均產量58.9萬噸，6月為60.4萬噸。1-7月份，規上工業原油產量12769萬噸，同比增長0.9%。

*7月原油加工量降幅收窄，天然氣產量轉跌*

　　7月份，規上工業原油加工量5311萬噸，同比下降15.8%，降幅比6月份收窄1.9個百分點；7月日均加工量171.3萬噸，6月為170.8萬噸。1-7月份，規上工業原油加工量39696萬噸，同比下降6.5%。

　　7月份，規上工業天然氣產量214億立方米，同比下降0.9%，6月為增長1.1%；7月日均產量6.9億立方米，6月為7.1億立方米。1-7月份，規上工業天然氣產量1543億立方米，同比增長1.2%。

*7月火電發電量轉降，水電增速加快*

　　7月份，規上工業發電量9439億千瓦時，同比略降0.1%，6月為增長2%；7月日均發電304.5億千瓦時，6月為275.9億千瓦時。1-7月份，規上工業發電量56985億千瓦時，同比增長3.0%。

　　 分品種看，7月份，規上工業火電由增轉降，水電增速加快，核電、太陽能發電增速放緩，風電由降轉增。其中，規上工業火電同比下降3.5%，6月份為增長0.5%；規上工業水電增長6.7%，增速加快1.9個百分點；規上工業核電增長6.6%，增速放緩1.9個百分點；規上工業風電增長4.5%，6月份為下降5.6%；規上工業太陽能發電增長5.6%，增速放緩8.6個百分點。
《經濟通通訊社17日專訊》

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