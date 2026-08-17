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17/08/2026 16:32

【數據解讀】統計局：供強需弱矛盾仍較突出，要加大逆周期調節力度，加力擴大內需

　　國家統計局今日下午公布數據顯示，7月工業增加值同比增速放緩至4.5%，消費增速亦回落至0.6%，首7月固定資產投資跌幅擴大至6.7%，全部差過預期。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦記者會上表示，國際形勢依然複雜嚴峻，國內供強需弱矛盾較為突出，防範化解風險隱患，鞏固經濟穩中向好基礎仍需要持續加力。下階段，要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，堅持深化改革開放，增強發展動力，激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展。

　　付凌暉在評價7月經濟運行總體表現時指出，7月國際地緣政治衝突持續，全球能源市場不穩定不確定因素比較多，影響世界經濟復甦；國內部分地區出現高溫、強降雨等極端天氣，衝擊市場供給和需求。面對複雜形勢，各地區各部門有效實施更加積極有為的宏觀政策，積極應對內外部風險挑戰，持續深化改革擴大開放，推進全國統一大市場建設。總的來看，中國經濟保持總體平穩、向新向優發展態勢，韌性和活力得到彰顯。
《經濟通通訊社17日專訊》

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