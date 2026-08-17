【聚焦數據】內地7月工業增加值增4.5%，略低於預期

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國家統計局公布，7月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.5%，增速略低於市場預期的4.8%，並較6月的5.3%放緩0.8個百分點。從環比看，7月份，規模以上工業增加值比上月增長0.11%。1-7月份，規模以上工業增加值同比增長5.3%。



分三大門類看，7月份，採礦業增加值同比下降4.2%，制造業增長5.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.0%。



分經濟類型看，7月份，國有控股企業增加值同比增長1.6%；股份制企業增長5.0%，外商及港澳台投資企業增長2.8%；私營企業增長3.7%。



*7月汽車製造業增加值增8.7%，產量降0.1%*



分行業看，7月份，41個大類行業中有25個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業下降10.8%，石油和天然氣開採業增長6.1%，農副食品加工業增長3.8%，通用設備製造業增長9.5%，專用設備製造業增長12.6%，汽車製造業增長8.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長13.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長19.1%，電力、熱力生產和供應業增長5.3%。



分產品看，7月份，規模以上工業626種產品中有279種產品產量同比增長。其中，鋼材11646萬噸，同比下降4.1%；水泥12671萬噸，下降11.6%；汽車252.9萬輛，下降0.1%，其中新能源汽車155.0萬輛，增長29.9%；發電量9439億千瓦時，下降0.1%；原油加工量5311萬噸，下降15.8%。

《經濟通通訊社17日專訊》