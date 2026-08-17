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AH股新聞

17/08/2026 15:01

【聚焦數據】內地首7月固定資產投資同比跌幅擴大至6.7%，差過預期

　　國家統計局公布，1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）260328億元（人民幣．下同），同比下降6.7%（按可比口徑計算），降幅大過預期的6%，並較6月的5.7%進一步擴大。其中，知識產權產品投資同比增長9.1%。1-7月份，民間固定資產投資同比下降9.4%。從環比看，7月份固定資產投資（不含農戶）下降1.42%。

　　分產業看，第一產業投資5329億元，同比下降0.5%；第二產業投資97709億元，下降2.1%；第三產業投資157290億元，下降9.5%。

*製造業投資下降1.7%，信息傳輸業投資增長26%*
　
　　工業投資同比下降2.1%。其中，採礦業投資增長3.3%，製造業投資下降1.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降5.3%。
　
　　基礎設施投資同比下降3.6%。其中，信息傳輸業投資增長26.0%，水上運輸業投資增長16.2%，航空運輸業投資增長15.7%。
　
　　分地區看，東部地區投資同比下降8.6%，中部地區投資下降6.4%，西部地區投資下降8.6%，東北地區投資下降24.6%。
　
　　分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降6.4%，港澳台投資企業固定資產投資下降8.1%，外商投資企業固定資產投資下降5.4%。
　
　　
《經濟通通訊社17日專訊》

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