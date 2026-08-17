【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增0.6%，遜預期

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▷ 總額39022億元，低於預期1.5%
▷ 除汽車外消費品零售額增2.5%
國家統計局公布，7月份，社會消費品零售總額39022億元（人民幣．下同），同比增長0.6%，增速低於預期的1.5%，並較6月的1%回落0.4個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額35892億元，增長2.5%。
1-7月份，社會消費品零售總額287744億元，同比增長1.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額265142億元，增長2.7%。
按經營單位所在地分，1-7月份，城鎮消費品零售額249,285億元，同比增長1.1%；鄉村消費品零售額38459億元，增長2.4%。7月份，城鎮消費品零售額33780億元，同比增長0.5%；鄉村消費品零售額5242億元，增長1.6%。
*7月商品零售額增0.5%，餐飲收入增1.4%*
按消費類型分，1-7月份，商品零售額254,922億元，同比增長1.1%；餐飲收入32822億元，增長2.6%。7月份，商品零售額34455億元，同比增長0.5%；餐飲收入4567億元，增長1.4%。
按零售業態分，1-7月份，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長6.1%、3.8%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降1.8%、2.4%、9.3%。
1-7月份，全國網上商品和服務零售額117,214億元，同比增長4.8%。其中，網上商品零售額73965億元，增長4.6%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.9%、5.8%、1.1%。網上服務零售額43249億元，增長5.2%。
《經濟通通訊社17日專訊》
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